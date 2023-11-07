Тель-Авив, Израиль, 8 ноября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Роковой ошибкой станет для ливанского движения «Хезболла» принятое решение о начале полномасштабной войны на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Если «Хезболла» решит вступить в войну, то оно совершит ошибку всей своей жизни», — сказал израильский политик в телеобращении к нации.

Нетаньяху заверил, что Израиль будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана, напомнив при этом про уничтожение многих целей и бойцов «Хезболлы» в ходе обменов ударами.

Премьер обозначил позицию Тель-Авива, где не согласны принять реальность с наносимыми ударами по израильтянам и городам страны. В ответ Израиль будет отвечать ещё более мощным огнём, заключил Нетаньяху.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября в агентстве Reuters отметили, что боевики ливанской партии «Хезболла» нанесли удар по территории Израиля новой мощной ракетой, которую ещё никогда не применяли. Ракета поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш. В ответ авиация Армии обороны Израиля нанесла удары по ливийской территории. Жители южного Ливана назвали эту атаку одной из самых жёстких с начала обострения конфликта 7 октября.

Заявления об угрозе широкомасштабной войны между ливанской партией «Хезболлы» и Израилем имеют серьёзные основания, заявил 3 ноября генсек партии Хасан Насрулла. Также он указал на то, что действия «Хезболлы» вынудили ЦАХАЛ стянуть треть сил к ливанской границе, следовательно, в операции в секторе Газа могут участвовать меньше военнослужащих. Кроме того, израильские власти эвакуировали население подальше от Ливана, порядка 40 поселений обезлюдели.