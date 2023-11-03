Бейрут, 3 ноября, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Заявления об угрозе широкомасштабной войны между ливанской партией «Хезболлы» и Израилем имеют серьёзные основания, заявил генсек партии Хасан Насрулла 3 ноября в обращении к сторонникам.

«Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен всё это учитывать», — сказал он.

Насрулла заявил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он также напомнил, что «Хезболла», подвергая себя риску, начала вести бои против израильтян еще 8 октября, на следующий день после обострения конфликта палестино-израильского конфликта.

Глава партии также указал на то, что действия «Хезболлы» вынудили ЦАХАЛ стянуть треть сил к ливанской границе, следовательно, в операции в секторе Газа могут участвовать меньше военнослужащих. Кроме того, израильские власти эвакуировали население подальше от Ливана, порядка 40 поселений обезлюдели.

Газета Al-Jarida 2 ноября сообщила, ссылаясь на источники, что Насрулла готов объявить мобилизацию своих сторонников, если США не заставят Израиль прекратить операцию в Газе. Журналистам сообщили, что крайним сроком назвали 3 ноября.

31 октября в газете The New York Times пришли к выводу, что «Хезболла» начнёт полноценную войну с ЦАХАЛ, если потерпит поражение движение ХАМАС. Журналисты отметили, что ливанцы в этом случае не смогут оставаться в стороне.