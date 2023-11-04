Бейрут, 4 ноября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Боевики ливанской партии «Хезболла» 4 ноября нанесли удар по территории Израиля новой мощной ракетой, которую ещё никогда не применяли, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.

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«Группировка выпустила мощную ракету, ещё не использовавшуюся в боевых действиях, заявив, что она поразила израильскую позицию по другую сторону границы от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш», — говорится в сообщении.

В издании также сообщили, что авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ливийкой территории. Жители южного Ливана назвали эти удары одними из самых жёстких с начала обострения конфликта 7 октября.

«Хезболла» продолжает обстреливать израильскую территорию. Генсек партии Хасан Насрулла 3 ноября во время пятничной молитвы заявил о реальной угрозе начала широкомасштабной войны с Израилем. Он также подчеркнул, что ливанские боевики своими действиями сковывают возможности ЦАХАЛ в секторе Газа, так как вынуждают Израиль держать на границе в Ливаном треть своей армии.

31 октября журналисты газеты The New York Times предположили, что, что «Хезболла» начнёт полноценно воевать с ЦАХАЛ, только когда ХАМАС потерпит поражение. Ливийской группировке придётся в этом случае вмешаться, так как она не сможет оставаться в стороне, иначе утратит репутацию авангардной силы на Ближнем Востоке, отметили в издании.