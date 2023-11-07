Тель-Авив, Израиль, 7 ноября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. ЦАХАЛ ведёт бои в «сердце» города Газа при полной координации с неба и моря. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант в своём телеобращении.

Глава военного ведомства пояснил, что военные подошли с севера и юга и шли в атаку в полной координации с военно-воздушными и военно-морскими силами.

Галлант сказал, что сектор Газа — это «крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством». Министр отверг возможность гуманитарных пауз до тех пор, пока палестинские группировки не освободят более 240 заложников.

Кроме того, глава минобороны заверил, что несмотря на международное давление на Израиль, Тель-Авив продолжит военные действия до полной победы над ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, на колонну президента Палестины Махмуда Аббаса 7 ноября было совершено вооружённое нападение, телохранитель президента застрелен.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группа, называющая себя «Дети Абу Джандала».

Израильскую операцию против палестинского движения ХАМАС в Газе нужно закончить в ближайшие две-три недели из-за недовольства США, заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак.

Для полного разгрома ХАМАС, добавил экс-премьер, необходимы месяцы или даже год. Однако поддержка Запада ослабевает из-за гибели мирных жителей в Газе и опасений, что это может спровоцировать гораздо более масштабную и катастрофическую войну в регионе.

7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи». По состоянию на 6 ноября число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.

В ЦАХАЛ в этот же день сообщили о том, что за сутки армия нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС. В результате был убит Джамаль Мусса, отвечавший в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности. Кроме того, в боях уничтожены и несколько командующих батальонами движения.