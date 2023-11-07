Рамалла , 7 ноября, 2023, 19:02 — ИА Регнум. На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса было совершено вооружённое нападение, один человек был застрелен, сообщила 7 ноября турецкая газета Hürriyet.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Президент Палестины Махмуд Аббас

Сообщается, что человек, получивший огнестрельное ранение, был телохранителем Аббаса.

По данным издания, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группа, называющая себя «Дети Абу Джандала». В своём заявлении группа предъявила президенту Палестины 24-часовой ультиматум с требованием предпринять шаги в отношении сектора Газа и принять меры против Израиля.

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Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе необъявленного визита в Рамаллу 5 ноября встретился с президентом Палестины и заявил ему, что Палестинская национальная администрация (ПНА) должна сыграть главную роль в будущем сектора Газа. По данным издания, палестинская сторона продемонстрировала стремление содействовать этому вопросу.

Сообщается, что встреча политиков длилась около часа. Аббас призвал Блинкена добиться немедленного прекращения огня и разрешения доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа. Госсекретарь заявил, что прекращение огня позволит ХАМАС перегруппироваться, но он пытается убедить Израиль делать паузы для перераспределения помощи в пределах Газы.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил 3 ноября, что визит главы Палестины в Москву, который планировалось провести 15 ноября, пришлось отложить по просьбе палестинских властей.

Он пояснил, что власти Палестины объяснили свою просьбу тяжелой обстановкой на Ближнем Востоке, из-за которой Аббас не может покидать регион. Богданов отметил, что Россия с пониманием отреагировала на разъяснение палестинской стороны.