Рамалла , 6 ноября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. В секторе Газа число погибших от бомбардировок Израиля превысило 10 тыс. человек, передаёт 6 ноября телеканал al Arabiya со ссылкой на минздрав анклава.

Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Число погибших от воздушных налётов на сектор Газа достигло 10 022, среди них 4104 — дети», — передаёт телеканал.

Ранее минздрав в секторе Газа сообщал о том, что число погибших превысило 9,7 тыс. человек

Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские истребители за сутки нанесли удары по 450 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что удары были нанесены в том числе по туннелям, военным базам, наблюдательным постам, а также пусковым установкам противотанковых ракет.

С начала военной операции в секторе Газа ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 2,5 тыс. целей палестинского движения ХАМАС.