Тель-Авив, Израиль, 7 ноября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Израильскую операцию против палестинского движения ХАМАС в Газе нужно закончить в ближайшие две-три недели из-за недовольства США, заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак в интервью изданию Politico, опубликованном 7 ноября.

Global Look Press/Yasser Qudih/XinHua

«Видно, что окно закрывается. Понятно, что мы идём к трениям с американцами по поводу наступления. Америка не может диктовать Израилю что делать, но мы не можем их игнорировать», — сказал он.

Барак добавил, что Израилю придётся смириться с американскими требованиями в течение ближайших двух-трёх недель, а, возможно, и раньше.

Для полного разгрома ХАМАС, добавил экс-премьер, необходимы месяцы или даже год. Однако поддержка Запада ослабевает из-за гибели мирных жителей в Газе и опасений, что это может спровоцировать гораздо более масштабную и катастрофическую войну в регионе.

«Мы теряем общественное мнение в Европе, и через неделю-другую мы начнём терять правительства в Европе. А еще через неделю на поверхность выйдут трения с американцами», — подчеркнул Барак.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу ABC допустил небольшие перерывы в военных операциях в секторе Газа для доставки помощи и освобождения заложников. Но прекращения огня не будет, заверил он.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи». По состоянию на 6 ноября число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.

В ЦАХАЛ в этот же день сообщили о том, что за сутки армия нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС. В результате был убит Джамаль Мусса, отвечавший в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности. Кроме того, в боях уничтожены и несколько командующих батальонами движения.