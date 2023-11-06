Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по более чем 450 объектам палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За предыдущий день истребители нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАС», — заявили в израильской армии, добавив, что в атаках также участвовали военно-морские силы страны.

Израильские военные утверждают, что в результате ударов был убит Джамаль Мусса, отвечавший в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности. Кроме того, в боях уничтожены и несколько командующих батальонами движения.

Помимо этого, в ночь на 6 ноября ЦАХАЛ установила контроль над военным объектом ХАМАС в секторе Газа.

Удары Израиля по сектору Газа

5 ноября ЦАХАЛ сообщила, что с начала военной операции в ходе действий сухопутных, воздушных и военно-морских сил в секторе Газа были нанесены удары по более чем 2,5 тыс. целей ХАМАС. Израильские военные ведут бои с бойцами палестинского движения и наносят авиаудары по инфраструктуре, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления.

Ранее на севере сектора Газа было обнаружено множество точек доступа в подземные тоннели ХАМАС. Отмечалось, что военные Израиля проводят крупномасштабную операцию, в ходе которой ищут и уничтожают такие тоннели.

В этот же день военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» сообщило, что в общей сложности свыше 60 заложников погибли при ударах израильской армии по сектору Газа с момента обострения конфликта. По данным ХАМАС, тела 23 погибших находятся под завалами и их невозможно достать из-за продолжающихся обстрелов.

Конфликт Израиля и ХАМАС

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа, за которой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло ХАМАС объявило, что проводит против Израиля операцию «Потоп Аль-Аксы». Израильские военные, в свою очередь, заявили о проведении в секторе Газа операции «Железные мечи», в стране была объявлена широкая мобилизация резервистов.

Израильская армия стала наносить удары по объектам на территории сектора Газа, в том числе и по гражданским. В частности, в результате авиаударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия погибли или получили ранения как минимум 400 человек. При этом представитель ЦАХАЛ подтвердил, что Тель-Авив нанёс удар по лагерю беженцев.

Число жертв в секторе Газа достигло почти 10 тыс. человек, около половины из них — дети, примерно 25 тыс. человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек. Кроме того, по разным оценкам, порядка 200–250 человек могут находиться в плену у ХАМАС.