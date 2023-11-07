Москва, 7 ноября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Российская нефть остаётся востребованным ресурсом мировом рынке, и это одна из причин того, что политика ценового потолка не даёт результата, на который рассчитывали её инициаторы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 ноября заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что потолок цен на российскую нефть, который ввели страны «Большой семёрки», становится всё менее и менее эффективным.

Как заявил Митрахович, потолок не работает, так как формальные правила, которые прописаны в законодательстве стран G7, не исполняются. А когда формальность не соблюдается, то приходится признавать, что потолок не работает.

«Почему так происходит? Потому что товар востребован на рынке, а значит всё равно будет покупаться, — констатировал Митрахович. — Вторая причина — пока не было жёстких мер со стороны американцев и европейцев против компаний, которые перевозят российскую нефть. Дело в том, что если сильно давить, то поступление российской нефти на мировой рынок снизится, а значит вырастет её цена. А в США перед выборами это было бы нежелательно».

Но, как подчеркнул эксперт, это не гарантирует того, что не произойдёт дальнейшего усиления давления на тех, кто занимается перевозкой и страхованием российской нефти. Если давление будет расти, то, может быть, России придётся снова давать дисконт, в который будет включаться премия судовладельцам за риск.

«Кроме того, уже есть данные, что растёт стоимость фрахта для тех танкеров, которые приходят в Балтийское море. Плюс идёт общий рост стоимости фрахта из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Если конфликт на Ближнем Востоке продолжит усиливаться, то стоимость фрахта может вырасти ещё сильнее. Как, впрочем, и стоимость российской нефти», — подытожил Митрахович.

В свою очередь, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль обратила внимание на то, что Россия сумела сформировать «серый» флот и перенаправить экспортные потоки. Главной движущей силой данного процесса выступили конечные потребители российского сырья, которые понимали, если они не найдут вариантов покупки в обход ограничений, то просто останутся ни с чем. Более того, администрация США не признаёт ещё одного последствия введения потолка цен на российскую нефть, а именно что эта мера легла в основу энергетической инфляции.

«Другими словами, любые дополнительные ограничения или меры, которые будут препятствовать реализации российской нефти на рынке, приведут лишь к увеличению издержек, а как результат — к повышению цен на энергоресурсы», — констатировала Скрыль.

С ней согласна Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. По её мнению, западные страны прекрасно понимают, что потолок цен не работает, но им важно «сохранить лицо» в сложившейся ситуации.

«Европа продолжает закупать российскую нефть, но только уже через посредников. Таким образом, в современных реалиях возник так называемый бизнес на предоставлении услуг параллельного импорта для многих экономик в мире, потому что необходимость в некоторых видах товаров остаётся неизменной, включая в том числе и природные ресурсы, и редкие металлы», — объяснила она.

Кроме того, России и странам — покупателям её нефти удалось перестроить логистику и её сопровождение таким образом, чтобы минимизировать эффект от введённых санкций. Об этом заявил Вадим Понкратов, директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ. Он заметил, что сегодня нефть уверенно закрепилась на уровне более 90 долларов за баррель. Плюс события на Ближнем Востоке добавили к стоимости барреля ещё 5-8 долларов. Итого превышение нефтяных котировок над установленным потолком на 25-30 долларов.

«Сложившая ценовая конъюнктура требует пересмотра потолка цен на российскую нефть в сторону повышения, — считает Понкратов. — Западные страны будут искать консенсус на уровне 75-78 долларов либо существенно корректировать сам механизм этих санкционных ограничений».

При этом США опасаются требовать более жёсткого соблюдения установленного потолка цен на российские углеводороды, так как это способно вызвать серьёзную дестабилизацию сырьевых рынков, что неизбежно толкнёт вверх нефтяные котировки на мировых рынках и спровоцирует рост стоимости топлива в США.

«А это однозначно приведёт к росту социальной напряжённости в обществе, чего правящие элиты всеми силами постараются избежать в преддверии президентских выборов в США», — подытожил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уже больше 100 компаний проинформировали правительство Великобритании о том, что нарушили антироссийские санкции. Однако власти не пытаются чрезмерно наказывать провинившихся, так как в большинстве случаев причиной нарушения санкций могла быть непрозрачная структура владения связанными с Россией компаниями.

Эксперты The Wall Street Journal пришли к выводу, что поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрём и более чем на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Аналитики JPMorgan Chase и вовсе констатировали, что установление лимита цен на нефть уже перестало быть эффективной мерой.

С аналогичными выводами выступило издание Foreign Policy, сообщившее, что принятое Западом ограничение экспорта российской нефти не навредило России. РФ быстро адаптировалась к ситуации и наладила торговлю со странами, которые не поддерживают ограничения.