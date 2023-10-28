Вашингтон, 28 октября, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Принятое Западом ограничение экспорта российской нефти не навредило России. Об этом говорится в статье американского издания Foreign Policy.

Иван Шилов ИА Регнум

«Глядя на другие санкционные режимы, всегда было понятно, что Москве постепенно удастся обойти эту меру ограничения и сделать её неэффективной в долгосрочной перспективе», — говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что несмотря на незначительный успех в начале введения санкционного режима, Россия быстро адаптировалась к ситуации и наладила торговлю со странами, которые не поддерживают ограничения.

Потолок цен на экспорт российской нефти морским путём был введён ЕС, Австралией, Канадой и Японией 5 декабря 2022 года. Порог был установлен в размере $60 за баррель. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, Европейский союз рассматривает возможность продления потока цен на газ, введённого им в феврале, на фоне опасения роста цен на голубое топливо из-за ближневосточного конфликта. Отмечалось, что Европейская комиссия указала в презентации для стран — участниц сообщества, что после введения Брюсселем потолка цен на газ негативных последствий не произошло. При этом цены на газ снизились почти на 90% в сравнении с 2022 годом.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против двух компаний и двух судов за нарушение потолка цен на нефть. Причиной для применения санкций стало якобы использование услуг стран, которые согласились придерживаться «ценового потолка», но перевозили сырье из России, которое торговалось дороже установленных ограничений — выше 75 долларов за баррель.