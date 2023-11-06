Лондон, 6 ноября, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Более 100 компаний с февраля 2022 года по май 2023 года подали в правительство Великобритании данные о том, что нарушили антироссийские санкции. Об этом сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Известно о 127 фактах нарушения санкций — юридические лица добровольно сообщили о них в компетентные органы. Если нарушитель сотрудничает со следствием, размеры штрафов будут ниже.

При этом отмечается, что власти не пытаются чрезмерно наказывать за непреднамеренные ошибки. В большинстве случаев причиной нарушения санкций могла быть непрозрачная структура владения связанными с Россией компаниями. За нарушение санкционного режима грозит уголовное наказание или штрафы, но может провинившийся отделаться предупреждением.

По мнению британского бизнеса, введение санкций стало испытанием — Россия встроена в мировую экономику намного сильнее, чем другие страны.

Как сообщало ИА Регнум, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал введённые против России санкции идиотскими и призвал их отменить.

По самым скромным подсчётам, общие потери стран ЕС от антироссийских санкций, согласно данным замглавы МИД России Александра Грушко, составили порядка 1,5 триллиона долларов.

В скором времени Еврокомиссия намерена представить новый, 12-й по счёту пакет антироссийских санкций. Он будет включать запрет на экспорт и импорт, а также ужесточение потолка цен на нефть. С таким заявлением в соцсети Х (ранее Twitter) выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.