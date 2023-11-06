Вашингтон, 6 ноября, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Введённый странами «Большой семёрки» (G7) потолок цен на российскую нефть продемонстрировал свою неэффективность, эта мера улучшила торговое положение России и привела к стабилизации рубля по отношению к доллару в последние недели, пишет 6 ноября The Wall Street Journal.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрём и более чем на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года», — говорится в статье.

В материале уточняется, что это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали.

Как отметили аналитики JPMorgan Chase, слова которых приводит издание, установление лимита цен на нефть уже перестало быть эффективной мерой, так как по мере роста экспорта улучшение торгового положения России способствует снижению давления на рубль, который в последние недели стабилизировался по отношению к доллару.

Ранее другое американское издание — Foreign Policy — уже писало, что принятое Западом ограничение экспорта российской нефти не навредило России. Автор публикации отмечает, что, несмотря на незначительный успех в начале введения санкционного режима, Россия быстро адаптировалась к ситуации и наладила торговлю со странами, которые не поддерживают ограничения.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября британский министр финансов Джоанна Пенн сообщала, что Великобритания и другие страны G7 обсуждают ценовой потолок на российскую нефть и возможность пересмотреть его с учётом изменений на мировом рынке.

С её точки зрения, ценовой потолок якобы успешно позволяет снизить доходы России и увеличить для неё затраты на экспорт сырья, обеспечивая при этом необходимый объём поставок на мировой рынок. С момента введения ограничительных мер на нефтяном рынке произошли изменения, Россия смогла начать поставлять большую часть своего экспорта с помощью отечественных или других, не связанных с Западом грузоотправителей, отметила Пенн.

В ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» президент России Владимир Путин, говоря о политике Евросоюза в энергетике, напомнил о поговорке «не копай другому яму», отметив, что европейцы попали в эту яму.

Путин заявил, что страны Евросоюза пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, в результате чего вся их экономика находится на нулевой отметке. Он напомнил, что страны ЕС ввели ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, установили так называемые потолки цен на российские нефть и газ. В итоге теперь они переплачивают за поставки энергоносителей, подчеркнул российский лидер.

В декабре 2022 года страны G7, Австралия и ЕС установили ограничение цен на нефть на уровне $60 за баррель при перевозках по морю. Сырьё, стоимость которого превышает этот предел, запрещено перевозить и страховать. Россия в ответ на такие шаги с 1 февраля стала отказывать в продаже нефти тем странам, которые прямо или косвенно поддерживают введение ценового потолка на российскую нефть.