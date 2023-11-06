Москва, 6 ноября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Сборная России по футболу будет играть с теми соперниками, с которыми договорился Российский футбольный союз (РФС). Об этом 6 ноября заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

Владимир Астапкович/РИА Новости Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин

«Соперником сборной России стала Куба. Что могу сказать об этом выборе? А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Он добавил, что тренерский штаб изучает соперника.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября РФС сообщил, что сборная России проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена».

Ранее стало известно, что российские футболисты могут провести матчи с командами Танзании и Занзибара. Обе команды заинтересованы в проведении игр в 2024 году. Переговоры об этом ведёт РФС.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча. 12 октября российская команда обыграла в Москве сборную Камеруна со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фёдор Чалов. 16 октября в турецкой Анталье состоялся товарищеский матч с командой Кении, который завершился вничью — 2:2, мячи забили Александр Соболев и Иван Обляков.