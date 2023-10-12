Москва, 12 октября, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Сборная России по футболу 12 октября в Москве обыграла в товарищеском матче команду Камеруна. Игра завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 40-й минуте встречи забил Фёдор Чалов.

Сборная России вышла на матч в следующем составе: Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Волков («Краснодар»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Глебов («Ростов»), Фёдор Чалов (ЦСКА).

2 октября сборная России по футболу объявила состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В него вошли 29 игроков. Российская команда сыграет два товарищеских матча — помимо игры с Камеруном, будет сыгран также матч в гостях против Кении (16 октября).

В сентябре 2023 года сборная России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора провела три товарищеских матча. Молодёжный состав сборной (до 23 лет) провёл две игры против сверстников из Египта, первый матч завершился вничью, второй российская команда проиграла. Основной состав команды сыграл вничью со сборной Катара.

В марте 2022 года международная и европейская футбольные ассоциации исключили российские сборные и клубы из международных соревнований. Российские команды вернутся в эти турниры не раньше, чем закончится конфликт на Украине, заявил в сентябре 2023 года президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.