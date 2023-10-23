Москва, 23 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Сборная России по футболу может провести товарищеские матчи с командами Танзании и Занзибара. Об этом 23 октября сообщил «Спорт-Экспресс».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что сборная Танзании заинтересована в проведении товарищеской игры со сборной России в 2024 году. Кроме того, Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении матча в 2024 году в России.

Занзибар не является членом ФИФА и не принимает участия в Кубке Африканских наций, поскольку является автономией в составе Танзании. Кроме того, в переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет и интересы Футбольной федерации Танзании. При этом футболисты сборной Танзании имеют право выступать за Занзибар.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре сборная России провела два товарищеских матча. 12 октября российская команда обыграла в Москве сборную Камеруна со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фёдор Чалов. 16 октября в турецкой Анталье состоялся с командой Кении, который завершился вничью — 2:2, мячи забили Александр Соболев и Иван Обляков.