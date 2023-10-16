Анталья, Турция, 16 октября, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Товарищеский матч между сборными России и Кении по футболу завершился со счётом 2:2. Игра состоялась 16 октября в турецкой Анталье в спортивном центре отеля «Титаник Мардан».

Александр Демьянчук/ТАСС

Первый гол забил на восьмой минуте российский футболист Александр Соболев. На 16-й минуте кенийцы забили ответный мяч, отличился Энтони Акуму. На 37-й минуте сборная Кении вышла вперёд, гол забил Джума Чока. Российская команда выровняла счёт на 89-й минуте благодаря точному удару Ивана Облякова.

В составе российской сборной впервые провели матч вратарь Илья Помазун, а также защитники Арсен Адамов и Юрий Горшков. Международная федерация футбола учтёт результаты игры. Российская сборная находится на 39-й позиции, Кения — на 109-й.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября сборная России по футболу обыграла в товарищеском матче команду Камеруна со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фёдор Чалов.

В сентябре 2023 года российская сборная России провела три товарищеских матча. Молодёжный состав сборной дважды сыграл со сверстниками из Египта, сначала вничью, а потом проиграл. Основной состав сыграл вничью со сборной Катара.