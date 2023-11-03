Москва, 3 ноября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдёт 20 ноября в 19:30 по московскому времени. Игроки встретятся на футбольном поле стадиона «Волгоград Арена». Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Михаил Шапаев/РИА Новости

«Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участие в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ», — добавили в РФС.

Российская и кубинские сборные никогда в истории не играли вместе. В 1980 году олимпийская команда СССР встречалась с кубинцами в Москве, обыграв их со счётом 8:0.

Как сообщало ИА Регнум, российские футболисты могут провести матчи с командами Танзании и Занзибара. Сборная Танзании заинтересована в проведении матча в 2024 году. Также в следующем году в России может состояться матч с командой из Занзибара, переговоры об этом ведёт РФС.

В этом году 16 октября российская национальная сборная сыграла вничью с командой из Кении. 12 октября в Москве состоялась игра с Камеруном и окончилась победой россиян со счётом 1:0. Также российская сборная провела матч с командой из Ирака и обыграла её со счётом 2:0. Встреча прошла 26 марта в Санкт-Петербурге.