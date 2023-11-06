Москва, 6 ноября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России отразили шесть атак украинских войск в Харьковской области, сообщил 6 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены шесть атак противника в районах населённых пунктов Тимковка и Загоруйковка Харьковской области», — уточнил он.

По данным российского военного ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 135-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября военный эксперт Андрей Марочко уточнял, что потери украинской армии в районе села Синьковка (Купянский район, Харьковская область) превышают количество поступающих свежих сил. Он высказал мнение, что ещё десять дней подобного развития событий — и у командования ВСУ физически не останется сил и средств для удержания российских войск на купянском направлении.

В конце октября генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос признавал, что российская армия продолжает демонстрировать успехи на купянском направлении. Он также отмечал мощь российской армии, у которой достаточно ресурсов, чтобы продолжать боевые действия.

Советник главы ДНР Ян Гагин, в свою очередь, заявлял в конце октября, что ВС России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта. Гагин особенно отметил купянское и артёмовское направления в зоне спецоперации, а также донецкий участок фронта. По словам Гагина, продвижение армии активно поддерживают артиллерия и авиация.