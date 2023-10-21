Киев, 21 октября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Российская армия продолжает демонстрировать успехи на купянском направлении, сказал 21 октября генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос на телеканале «Прямой».

Министерство обороны Российской Федерации

«Что касается купянского направления, то противник активно наступает, определённые моменты привели к успеху», — сказал он.

Кривонос добавил, что на основных направлениях идут интенсивные бои. Он также признал мощь российской армии и отметил, что у неё достаточно ресурсов, чтобы продолжать боевые действия.

Советник главы ДНР Ян Гагин 21 октября сообщил, что подразделения Вооружённых сил России продолжают развивать наступление по всей линии фронта. Он рассказал, что серьёзные успехи есть не только на купянском направлении, но также под Артёмовском и на донецком направлении. Гагин объяснил медленные темпы наступления тем, что в российской армии берегут личный состав и технику.

Портал Al Mayadeen 21 октября сообщил, что украинские подразделения в трёх районах попали в котлы, пытаясь прорвать линию фронта. По данным издания, теперь там идёт методичное уничтожение военнослужащих ВСУ. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские бойцы уничтожили почти всю технику ВСУ. Он также обвинил западные СМИ в ложных сообщениях об успехах украинской стороны.