Луганск, 3 ноября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Потери украинской армии в районе села Синьковка (Купянский район, Харьковская область) превышают количество поступающих свежих сил, сообщил 3 ноября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь», — сообщил Марочко.

Он высказал мнение, что ещё десять дней подобного развития событий — и у командования ВСУ физически не останется сил и средств для удержания российских войск на купянском направлении.

Минобороны 2 ноября сообщило, что за сутки на купянском направлении ВСУ потеряли 20 военных. Российские военные отразили в районе Синьковки две атаки украинской армии.

Также ВСУ потеряли две САУ Krab, одну АS-90, одну «Гвоздику», боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град» и две гаубицы Д-30 в ходе контрбатарейной борьбы.