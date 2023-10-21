Донецк, 21 октября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. В течение последних недель российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта. Об этом 21 октября заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«По всей линии боевого соприкосновения в последние недели… на нескольких участках фронта наши силы пошли вперёд», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Гагин уточнил, что в этом смысле можно выделить купянское направление, на котором ВС России успешно продвигались ранее, артёмовское направление, где давно шли интенсивные военные действия и сейчас российская армия достигла там серьёзного успеха.

Советник главы ДНР добавил, что продвижение также наблюдается и на донецком участке линии боевого соприкосновения.

«Там действительно сейчас мы пошли вперёд, продвижение по всем участкам фронта, где оно началось. Оно не такое быстрое, потому что мы бережём, прежде всего, личный состав и свою технику», — пояснил он.

Продвижение российских военных на этой части фронта поддерживается активными действиями артиллерии и авиации, подытожил Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия переходит в наступление на фоне накапливания всё большего количества проблем у Киева. По словам эксперта, ситуация на Ближнем Востоке отразится на помощи Киеву, так как США переключат внимание на Израиль.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что Вооружённые силы России чувствуют себя уверенно в зоне спецоперации и продвигаются на различных участках её проведения. Он рассказал, что российские военные улучшили позиции на 12 участках фронта.