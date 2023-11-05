Москва, 5 ноября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Российские военные 5 ноября уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области, а на аэродроме Миргород в Полтавской области — украинскую авиатехнику. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины», — заявил военный.

Также Минобороны сообщило, что суточные потери ВСУ на четырёх направлениях составили до 475 военных. Киев потерял живую силу на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации в ходе попыток наступления на позиции российских войск, которые нанесли удары по украинским бригадам и отразили атаки штурмовых групп. Также за сутки российские средства противовоздушной обороны в зоне спецоперации перехватили 13 украинских ракет Storm Shadow и «Нептун» и уничтожили 17 беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября российские военные уничтожили авиационные средства поражения ВВС Украины на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Как добавили в Минобороны, в то же время российские военные атаковали узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ в районе села Подлиман в Харьковской области.

Позднее, 2 ноября, подразделения российской армии уничтожили украинский истребитель Су-27 на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. В общей сложности с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 521 украинский самолёт.