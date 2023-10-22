Москва, 22 октября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Российские военные на аэродроме в Хмельницкой области уничтожили авиационные средства поражения ВВС Украины, заявил 22 октября на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области уничтожены авиационные средства поражения воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Он добавил, что на территории Харьковской области российские военные нанесли удар по узлу связи 66-й механизированной бригады ВСУ в районе села Подлиман.

Конашенков 22 октября сообщил, что российские военные в Днепропетровской области возле города Кривой Рог уничтожили склады боеприпасов танковой бригады ВСУ. Также ВС РФ уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе села Огурцово.

Российские военные не дали украинским диверсантам форсировать реку Днепр на Херсонском направлении. Деятельность диверсантов ВС РФ пресекли в районах села Приднепровское, Тягинка и Крынки.