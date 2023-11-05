Вашингтон, 5 ноября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин откровенно лжёт, говоря о возможности победы украинской армии над Вооружёнными силами России. Об этом 5 ноября заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам эксперта, имеются объяснения тому, почему шеф Пентагона ошибается, утверждая, что Россия якобы уступает Украине в конфликте.

«А тогда почему Киев просит поставить еще больше оружия, почему тогда российские войска наступают, почему ВСУ не прорвали ни одной линии обороны?» — задался вопросом Джонсон.

Он отметил, что опубликованная 30 октября в американском журнале Time статья приоткрывает реальную ситуацию на Украине, и добавил, что даже приближенные к главе киевского режима Владимиру Зеленскому люди признают, что ВСУ страдают от нехватки личного состава и вооружений для проведения военных операций.

«У меня нет слов, чтобы выразить удивление тем, какую ложь говорит Остин», — резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября командир второго батальона киевского подразделения теробороны ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что Киев проигрывает в конфликте с Россией. По его мнению, в этом виновато неадекватное восприятие ситуации обществом. Украинский боец уточнил, что российская армия с каждым днём становится сильнее, а готовность российского общества намного выше, чем у украинцев.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер 28 октября заметил, что оказываемая Вашингтоном поддержка не поможет Киеву избежать поражения в конфликте. По словам эксперта, США могут поддерживать политику, которая в конечном итоге погубит сотни тысяч украинских бойцов.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 30 октября рассказал, что ВСУ за время контрнаступления с 4 июня лишились более 90 тыс. военнослужащих. Министр подчеркнул, что за всё это время украинская армия не смогла добиться каких-либо значимых военных успехов.