Киев, 30 октября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Украина стратегически проигрывает России из-за неадекватного восприятия ситуации обществом. Об этом, как сообщило украинское издание «Страна. ua», заявил командир второго батальона киевского подразделения теробороны Вооружённых сил Украины Дмитрий Кухарчук.

Он сообщил, что в начале проведения спецоперации на Украине было много добровольцев, но после вывода российских войск из-под Киева ситуация изменилась. При этом в СМИ появились сообщения о том, что российская армия якобы не умеет воевать, а победу ВСУ смогут одержать уже через неделю-две, максимум месяц.

Потом, как отметил Кухарчук, в средствах массовой информации стали появляться тезисы о том, что ВСУ зайдут в Крым. Таким образом, считает командир ВСУ, в обществе произошёл слом видения реальности. При этом, в России этого не случилось.

Кухарчук добавил, что российская армия с каждым днём становятся сильнее, а готовность российского общества намного выше, чем у украинцев.

С ранних лет Дмитрий Кухарчук любил подраться, уже в школе он участвовал в жестоких стычках футбольных фанатов. Во время Евромайдана он штурмовал областную администрацию в родных Черкассах. После этого вступил в нацистский батальон «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы участвовать в карательных операциях в Донбассе. В 2016 году он создал местную черкасскую ячейку ультраправой партии. В 2021 году Кухарчук и его бойцы попытались прорваться в офис главы киевского режима Владимира Зеленского, требуя отключить подачу воды в Крым.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук завил 30 октября, что потери ВСУ настолько критичны, что оборонный потенциал находится на очень низком уровне. По словам полковника, Украина потеряет боеспособность. Он также отметил, что проблемы украинской армии связаны с критическим состоянием оружия.

Министр обороны России Сергей Шойгузаявил 30 октября, что с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военных убитыми и ранеными.

Помимо этого, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил о критическом дефиците лекарств и медоборудования у ВСУ. Он отметил 30 октября трехкратный рост количества раненых украинских бойцов.