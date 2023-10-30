Пекин, 30 октября, 2023, 06:44 — ИА Регнум. За всё время контрнаступления с 4 июня ВСУ лишились более 90 тыс. единиц личного состава. Каких-либо значимых успехов украинским военным достичь не удалось. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине 30 октября.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

ВСУ убитыми и ранеными потеряли свыше 90 тыс. человек, около 600 танков и почти 2 тыс. бронемашин различного класса, перечислил Сергей Шойгу.

«Российские военные продолжают уверенно выполнять поставленные цели и задачи, обеспечивая безопасность мирных жителей», — заверил глава военного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, Запад использует Украину как расходный материал, таран для нанесения России «стратегического поражения». Об этом заявил Шойгу в Пекине.

Украина всецело зависит от США, и это давно не секрет. Любые решения принимаются только после согласия с Вашингтоном. В этой связи украинский лидер Владимир Зеленский в срочном порядке прибудет с визитом в Москву на переговоры при одном условии — если ему дадут добро американские правящие элиты. Такое мнение высказал «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров, отвечая на вопрос, возможны ли вообще мирные переговоры.