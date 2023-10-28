Вашингтон, 28 октября, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Оказываемая США поддержка не поможет Украине избежать поражения в конфликте, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Давайте будем честны, мы не можем поддерживать и один конфликт. Каким образом мы поддерживаем Украину? Украина проигрывает», — сказал он, отреагировав на заявление о том, что США в состоянии оказывать военную поддержку Киеву и Тель-Авиву.

Риттер добавил, что США могут поддерживать политику, которая в конечном итоге погубит сотни тысяч украинских военных. Америка может передать Украине самолёты, чтобы наблюдать как их в большом количестве сбивают, заключил экс-разведчик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Риттер заявил, что войска Украины попали в ловушку в своём стремлении удержать любой ценой позиции на территории Донецкой Народной Республики. Киевскому режиму лучше отвести войска с опасных позиций, чтобы сохранить жизни бойцов, и такая возможность есть. Без создания новых оборонительных сооружений ВСУ потеряют важные для Киева территории. Такая тактика привела к стратегической победе России, подытожил эксперт.

Украина не контролирует ситуацию в зоне боевых действий, Россия перешла от обороны к наступлению, отметил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Русские стали применять больше танков и бронетехники на открытых территориях. На некоторых участках ВСУ могут попасть в окружение, считает аналитик.

Украинские войска несут серьёзные потери, власти пытаются хоть как-то оказаться в центре событий, но внимания со стороны Запада на них никто не обращает, сказал он.

В Минобороны РФ 28 октября сообщили о том, что средства российской ПВО сбили за сутки два украинских самолёта — Су-25 и МиГ-29 в районах населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области. На аэродроме «Канатово» в Кировоградской области был поражён командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины.