Москва, 4 ноября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудит с авиакомпаниями доставку гуманитарной помощи для бойцов спецоперации из дальних регионов.

«Я поговорю с ними обязательно», — сказал Путин на просьбу участника церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому привлечь к акции российские авиакомпаний.

После церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади глава государства пообщался с участниками церемонии. Один из участников с Камчатского края рассказал президенту об инициативе неравнодушных людей доставлять из дальних регионов гумпомощь для участников спецоперации, в частности, маскировочные сети и окопные свечи.

Содействие в перевозках гумпомощи сейчас оказывает авиакомпания «Аэрофлот».

Российский лидер 4 ноября возложил цветы к памятнику лидерам народного ополчения Минину и Пожарскому. Путин побеседовал с юнармейцами. Один из них вручил президенту значок «Юнармии». Они рассказали Путину, что участники движения пишут и отправляют письма-треугольники на фронт в знак поддержки российских военных.

В беседе с участниками церемонии возложения цветов глава государства также указал на важность моральной поддержки участников спецоперации. Президент также пообещал передать министрам, каких товаров, в том числе медицинских, не хватает на спецоперации.