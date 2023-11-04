Москва, 4 ноября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Моральная поддержка очень важна бойцам специальной военной операции на Украине, заявил 4 ноября президент России Владимир Путин.

Григорий Сысоев/ РИА Новости

Глава государства побеседовал с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

«Я знаю, это очень важная вещь — такая моральная поддержка людей, которые рискуют своей жизнью», — сказал российский лидер юнармейцу, сообщившему, что участники движения пишут и отправляют письма-треугольники на фронт в знак поддержки российских военных.

Глава государства также 4 ноября пообещал передать министрам, каких товаров, в том числе медицинских, не хватает на спецоперации.

В День народного единства Путин возложил цветы к установленному на Красной площади в Москве памятнику лидерам народного ополчения Минину и Пожарскому. Российский лидер также поклонился народным героям.

Выступая 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты, президент заявил, что выходцы из кавказских регионов, участвующие в специальной военной операции, проявляют героизм и блестяще себя показывают. Путин при этом подчеркнул, что представители Кавказа не только блестяще показывают себя на рядовых должностях, но и занимают высшие командные должности.