Москва, 4 ноября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Один из юнармейцев вручил президенту России Владимиру Путину значок «Юнармии», сообщили 4 ноября в Кремле.

Кадр из видео

«Владимир Владимирович, разрешите и вам вручить наш значок. Он служит вечным символом братства, единения всех юнармейцев, где бы они ни находились», — сказал президенту один из юнармейцев.

Молодой человек рассказал, что юнармейцы, которые, уже став военными, ушли добровольцами, не снимают значок «Юнармии» и носят его на кителе вместе с другими наградами.

Президент поблагодарил юнармейца и принял значок «Юнармии».

Российский лидер 4 ноября возложил цветы к установленному на Красной площади в Москве памятнику лидерам народного ополчения Минину и Пожарскому. Глава государства также побеседовал с участниками церемонии.

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В беседе с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади глава государства указал на важность моральной поддержки участников спецоперации. Юнармейцы также рассказали Путину, что участники движения пишут и отправляют письма-треугольники на фронт в знак поддержки российских военных.

В День народного единства Путин также пообещал передать министрам, каких товаров, в том числе медицинских, не хватает на спецоперации.