Москва, 4 ноября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Жители Твери заметили в городе автомобиль певицы Аллы Пугачёвой, сообщили 4 ноября «Известия».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Алла Пугачёва

По информации издания, чёрный Rolls Royce артистки увидели возле здания, где находится студия звукозаписи. Сотрудники студии рассказали, что певица там записывала песню.

О возвращении Пугачёвой в Россию стало известно 2 ноября. По информации ИА Регнум, она въехала на российскую территорию через погранпереход в Псковской области, где её встретил водитель певицы, который также является опекуном её внучатого племянника Игорь Польшиков. Он отказался комментировать приезд артистки.

Пугачёва уехала из России в Израиль весной 2022 года. В октября 2023 года она покинула страну из-за обострения конфликта в секторе Газа и уехала на Кипр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачёвой, подчеркнул, что каждый российский гражданин, не нарушавший законы, может свободно выезжать в другие страны и возвращаться. Он добавил, что статус иноагента не распространяется на его родственников.

Президент России Владимир Путин 13 октября по поводу возвращения в страну российских граждан заявил, что каждый вправе выбирать для себя место, где жить. Он подчеркнул, что государство обязано реагировать на нарушения закона, а нарушение кем-либо морально-этических норм в отношении Родины скажется на отношении к ним остальных граждан.