Лимасол, Кипр, 31 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Уехавшая из России звезда эстрады Алла Пугачёва впервые вышла на связь после отъезда из Израиля на Кипр. Певица опубликовала в соцсетях 31 октября свежее фото с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и детьми.

Евгений Биятов/РИА Новости Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Живём дальше», — гласит подпись к фотографии.

Дети, Лиза и Гарри, и Галкин выглядят на снимке довольными.

Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военной операции России на Украине Пугачёва допустила её негативную оценку и вскоре покинула страну вместе с семьёй. В знак солидарности она просила признать её иноагентом, как мужа. Пугачёва заявила, что радуется «ненависти», которую видит от россиян из-за её позиции в отношении СВО, и назвала их холопами и рабами.

Пугачёва и Галкин эмигрировали в Израиль. Шоумен продолжил давать концерты, в которых нередко высказывался в поддержку Украины. После эскалации палестино-израильского конфликта в начале октября он заявил, что отправляется в концертный тур, и улетел из Израиля на Кипр, отмечая при этом, что гордится действиями израильской армии. Однако в соцсетях его пристыдили и напомнили о причинах отъезда из России. Вскоре и Пугачёва с детьми отправилась вслед за супругом. Для приезда на Кипр она использовала паспорт этой страны, полученный после приобретения там в 2017 году дома стоимостью более 2 млн долларов.