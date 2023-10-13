Бишкек, 13 октября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Каждый гражданин России, где бы он ни находился, должен отвечать за нарушение законов страны. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и саммита СНГ.

На вопрос журналистов о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в Москву, Путин ответил: «Человек имеет право выбрать место жительства там, где он считает нужным для себя».

Он добавил, что вопрос заключается в поведении и действиях того или иного человека. По его словам, если эти действия таковы, что нарушают действующие в России законы, то тогда каждый должен отвечать, где бы он ни находился.

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