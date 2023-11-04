Газа, Палестина, 4 ноября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Ответственность за удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)по центру размещения беженцев в секторе Газа лежит на американском руководстве и президенте Джо Байдене, заявило палестинское движение ХАМАС в своём заявлении.

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«Мы возлагаем на администрацию Соединённых Штатов и самого президента Байдена полную ответственность за эту серию массовых убийств после его открытой поддержки, придавшей смелости Израилю и давшей ему зелёный свет на совершение геноцида против нашего населения», — сообщило ХАМАС в заявлении.

По данным информагентства WAFA, в результате удара ЦАХАЛ по центру размещения беженцев, расположенному в одной из школ Газы, погибло несколько десятков человек. Центр размещения находится в районе Аль-Сафтави.

Издание Politico сообщило, что Вашингтон потребовал от руководства ЦАХАЛ объяснений после удара по лагерю беженцев в Газе. США, сообщило издание, призвало израильских военных тщательнее выбирать цели для ударов.