Вашингтон, 4 ноября, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Официальные лица США потребовали от Армии обороны Израиля объяснить причины авиаудара по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщило издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Администрация Байдена попросила Израиль подробно описать ход мыслей и процесс, стоящие за недавним ударом [по лагерю беженцев. — Ред.]», — рассказал Politico один из чиновников на условиях анонимности.

Отмечается, что Вашингтон также призвал Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) тщательнее осуществлять выбор целей для ударов во избежание нанесения ущерба мирным жителям сектора Газа.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября в министерстве внутренних дел палестинского анклава сообщили, что в результате удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия погибли и получили ранения по меньшей мере 400 человек.

Позднее в Управлении верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека заявили о том, что удары израильских военных по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа могут быть приравнены к военным преступлениям, так как эта атака привела к большому числу жертв среди мирного населения.