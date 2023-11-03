Рамалла , 4 ноября, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля якобы ударила по школе на севере сектора Газа, где находились беженцы, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Объект расположен в районе Аль-Сафтави. По данным журналистов, в результате атаки погибли и получили ранения десятки человек.

Отмечается, что в школе укрывались тысячи перемещенных лиц, которых разместило здесь Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября израильские военные нанесли удар по лагерю Джабалия в секторе Газа. МВД палестинского анклава заявило, что эта атака привела к ранению и унесла жизни сотен людей.

Армия Израиля подтвердила, что ударила по объекту, объяснив свои действия стремлением ликвидировать одного из командиров палестинского движения ХАМАС. Израильская сторона назвала случившееся трагедией, но возложила ответственность за гибель людей на указанную радикальную организацию.

1 ноября WAFA проинформировало, что Израиль вновь атаковал Джабалию, в результате чего погибли десятков человек. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предупредило израильскую стороны, что удары по лагерю беженцев могут быть приравнены к военным преступлениям.