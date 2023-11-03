Москва, 3 ноября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин охарактеризовал события в Дагестане как попытку раскачать Россию изнутри. Российский лидер подчеркнул, что произошедшее надо воспринимать с трезвой головой, и понимать, что вбросы и провокация шли от людей за границей.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе встречи с членами Общественной палаты на форуме «Сообщество» глава государства отметил, что вбросить искру очень легко.

«Конечно, на фоне происходящих ужасов там (на Ближнем Востоке — Ред.), это легко сделать, потому что, как я уже и говорил на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слёзы на глазах наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное», — сказал Путин.

Однако при этом надо с ясной головой воспринимать происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идёт.

Президент отметил, что в Дагестане реакция духовенства и властей была быстрой и убедительной, указал он.

«Я благодарен за это», — сказал Путин.

Как подчеркнул российский лидер, произошедшее в Махачкале свидетельствует о том, что на деле провокаторы преследуют цель борьбы с Россией через раскачку ситуации внутри страны. В таком многонациональном государстве как Россия это абсолютно недопустимо, подчеркнул Путин.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась агрессивная толпа, разыскивающая пассажиров рейса из Тель-Авива. Как выяснилось позднее, Telegram-канала «Утро Дагестан» публиковал посты о якобы прибытии беженцев из Израиля и провоцировал жителей региона выйти на улицы.

Толпа смогла прорваться на взлётно-посадочную полосу и окружить самолёты. Нарушители устроили погромы и поджоги. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда отметил, что беспорядки выгодны врагам России, старающимся раскачать обстановку в регионе.

Совершивших преступления привлекут к ответственности, подчеркнул глава республики. Задержаны по факту беспорядков 83 человек, 15 уже арестованы.

Президент Владимир Путин на совещании 30 октября, посвященном событиям в столице Дагестана, заявил, что беспорядки в аэропорту спровоцировали в том числе западные спецслужбы, которые действовали через соцсети с территории Украины. В МИД также заявили, что Киев сыграл ключевую роль в беспорядках в Дагестане.