Москва, 3 ноября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. За неделю 28 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам, сообщил 3 ноября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Конашенков уточнил, что за 1 ноября одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдались 15 бойцов ВСУ, отказавшихся выполнять приказы украинского командования.

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