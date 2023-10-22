Москва, 22 октября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. В Вооружённых силах Украины много случаев дезертирства, рассказал 22 октября украинский пленный Александр Лыска.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Один паренек уехал домой, отпросился на похороны <…> уехал — и с концами. Уезжали ребята и не возвращались», — рассказал он РИА Новости.

По словам военнопленного, избежать мобилизации он не смог.

В российский плен Лыска попал на запорожском направлении. Он добавил, что в плену кормят, не издеваются и не бьют.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября попавший в плен на запорожском направлении украинский военный рассказал о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров. Он отметил, что решение дезертировать принимается теми, кто уже был в бою и столкнулся с реальной картиной происходящего. По его словам, таких случаев было около 50.

С середины июля порядка 10 тыс. украинских военнослужащих решили сдаться в плен.

В Минобороны России 28 сентября заявили, что украинские военные принимают решение сдаться в плен у Работино и Пятихаток, где ВСУ предпринимают безуспешные попытки атаковать. В ведомстве добавили, что военные понимают, что возможности поставляемой Западом боевой техники преувеличены.