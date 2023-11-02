Москва, 2 ноября, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на комиссии уполномоченных по правам ребенка государств — участников СНГ подняла вопрос о необходимости интеграции в русскоязычное пространство в семьи мигрантов и особенно детей, переезжающих в РФ. Об этом она 2 октября сообщила в своём Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Интегрируя семьи и особенно детей в русскоязычное пространство, погружая их в достаточное владение русским языком, знание культуры и истории нашей страны, мы не только защищаем их права и помогаем в социализации, но и обеспечиваем интересы всех детей в России», — написала она.

Львова-Белова сообщила, что в первом квартале 2023 года, по данным ФСБ, в Россию въехало 1,3 млн человек, что в 1,6 раза больше, чем в первом квартале 2022 года. По информации экспертов, порядка 20% детей мигрантов, пришедших в российские школы не умеют говорить на русском или очень плохо владеют им, что очень сильно мешает их адаптации.

Омбудсмен считает, что изучение русского языка должно стать обязательным, и тестирование на его знание нужно проводить в детских садах и школах. Она также призывает знакомить детей с российскими ценностями и традициями, причём ещё на стадии переезда в Россию.

«Россия — гостеприимная страна, а в гостях есть свои правила, которые должны соблюдаться», — добавила Львова-Белова.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября в Нижнем Новгороде приняли решении о высылке из России семьи мигрантов, чей сын избил школьника. Миграционная служба выявила что родители хулигана нарушали правила миграционного учёта.

28 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи тем, что в валдайской школе ребёнок мигрантов пригрозил ученице убийством. Его также обвиняют в вызывающем поведении, он заявил, что никогда не притронется к флагу РФ.