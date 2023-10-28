Великий Новгород, 28 октября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента в валдайской школе, в котором ребёнок мигрантов пригрозил школьнице убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области.

СУ СКР по Новгородской области

«В связи с общественным резонансом произошедшего и необходимостью досконального установления всех обстоятельств случившегося, выяснения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, следственным управлением СК России по Новгородской области перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии данного уголовного дела из производства органов полиции. Принято решение о передаче его в органы Следственного комитета России», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, ранее СК начал проверку после данного инцидента. Поводом стала видеозапись с сыном мигрантов из Таджикистана, который пришёл в школу в Валдае с национальным флагом и пригрозил убийством девочке за сделанное ему замечание. Ролик появился в одной из новгородских групп в соцсети «ВКонтакте». Помимо угрозы убийством, подросток заявил, что никогда не притронется к российскому флагу. Позже всех участников инцидента доставили в отделение полиции для разбирательства.

Ранее стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал отчёт о нападении мигрантов на ребёнка в Самаре. Тогда по данным самарского управления СК, с 15 по 17 октября в разных районах Самары произошло несколько драк между подростками и мигрантами, среди которых также были несовершеннолетние. Правоохранители задержали семерых участников столкновений. Для задержаний привлекали сотрудников ОМОН областного управления Росгвардии. По этим случаям возбудили уголовные дела по статьям «Побои», «Хулиганство» и «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».