Тель-Авив, Израиль, 2 ноября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Израиль может позволить лидерам палестинского движения ХАМАС выехать из сектора Газа в обмен на освобождение заложников. Такая инициатива могла бы позволить завершить войну в короткой перспективе, говорится в материале газеты Yedioth Ahronoth.

Mamoun Wazwaz/Global Look Press

«Заинтересованные лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа», — говорится в публикации.

При этом в материале отмечается, что лидеры ХАМАС смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников.

Авторы полагают, что физическая ликвидация всей живой силы и инфраструктуры палестинского движения в секторе Газа займет годы и приведёт к большим потерям. Они сравнили нынешнюю ситуацию на Ближнем востоке с моделью Бейрута 1982 года, когда члены Организации Освобождения Палестины во главе с Ясиром Арафатом смогли перебраться из осажденного израильской армией Бейрута в Тунис.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня, так как это будет равносильно поражению Тель-Авива в борьбе с ХАМАС.

На следующий день, 31 октября армия Израиля подтвердила факт обстрела лагеря беженцев в Джебалия в секторе Газа. Израильские военные отметили, что атаковали объект с целью уничтожения одного из командиров ХАМАС. В свою очередь ХАМАС 2 ноября сообщило о 195 погибших после удара Израиля, ещё 777 человек получили ранения.

Члены палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали территорию Израиля, назвав операцию «Потоп Аль-Аксы». В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить авиаудары по сектору Газа, призывая его жителей переместиться с севера на юг анклава.

По данным на 2 ноября, число погибших в секторе Газа достигло 8 805 тысяч человек. Более 22 тысяч человек пострадали в результате боевых действий.