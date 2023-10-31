Тель-Авив, Израиль, 31 октября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Власти Израиля не пойдут на прекращение огня, потому что считают это поражением в борьбе с палестинским движением ХАМАС. Об этом 30 октября заявил на брифинге израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Нетаньяху, также как США не пошли на прекращение огня после бомбардировки японской армией Пёрл Харбора во время Второй мировой войны, израильские власти не согласны на приостановку военных действий против ХАМАС «после ужасной атаки 7 октября».

«Призывы к прекращению огня означают призывы к тому, чтобы уступить ХАМАС, терроризму и варварству. Этого не будет», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 31 октября, Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля вступила в третий этап войны с ХАМАС в секторе Газа. По его словам, ЦАХАЛ расширяет своё вторжение в сектор Газа, действуя методично и поэтапно добиваясь прогресса.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массивной ракетной атаке, после чего израильские военные начали военную операцию по ликвидации ХАМАС в Газе. ЦАХАЛ наносит удары по объектам в секторе Газа, однако признала, что от них страдают мирные жители анклава.