Газа, Палестина, 2 ноября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрелов сектора Газа составило 8805 человек. Об этом сообщило отделение палестинского минздрава в Газе.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

Число погибших детей превышает 3,6 тыс. Также ведомство сообщило, что пострадали в результате обстрелов 22 240 человек.

Постпред России при ООН Василий Небензя 1 ноября заявил, что Израилю нельзя предоставлять карт-бланш на проведение наземной операции в Газе. Он напомнил о позиции Москвы, осуждающей убийство мирных жителей — как Израиля, так и Газы.

По словам российского дипломата, нельзя игнорировать нарушения гуманитарного права, совершаемые армией Израиля в Газе, где «с землей ровняются целые кварталы».

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осудил обстрелы Израилем лагеря беженцев Джабалия в Палестине, назвав их «кровавой бойней». По его данным, в результате бомбардировок Газы израильской армией погибли свыше 3,5 тыс. детей и более 6,8 тыс. пострадали.