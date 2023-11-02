Москва, 2 ноября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Обстрел в Донецке, под который попали журналисты ТАСС, «Известий» и «Звезды», показывает террористическую логику Киева, сообщила 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что Киев специально нанёс удар по месту, где работали журналисты и спасатели.

«Украинские военные специально выждали паузу, чтобы гарантировать жертвы среди прибывших ликвидировать последствия первого удара», — сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД уточнила, что при обстреле получили серьезные ранения сразу три сотрудника «Известий».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 октября Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированные удары по Будённовскому району Донецка, выпустив восемь ракет из реактивных систем залпового огня, в том числе с кассетной боевой частью. В результате погибли два человека.

Также в результате артиллерийских обстрелов пострадали фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин, журналист «Известий» Евгений Быковский и оператор телеканала «Звезда», имя которого не называлось. Оператор получил осколочное ранение. Быковскому потребовалась операция. При этом, по словам Ягодкина, ВСУ целенаправленно не менее трёх раз ударили по гражданской инфраструктуре.