Донецк, 31 октября, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Фотокорреспондент ТАСС и журналист «Известий» пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин и журналист «Известий» Евгений Быковскийпопали под артиллерийский обстрел в Будённовском районе города. Как заявил Ягодкин, украинские войска целенаправленно ударили по гражданской инфраструктуре не менее трёх раз. Помимо журналистов, есть ещё пострадавшие. Быковского направили в городскую больницу.

Как сообщало ИА Регнум, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков рассказали подробности обстрела ВСУ, под который они с коллегами из «РИА Новости» попали 22 июля в Запорожской области. Украинские боевики несколько раз целенаправленно ударили по журналистам, основная часть работы которых к тому моменту уже была выполнена, и оставалось закончить сюжет на новой точке. По прибытии туда раздались хлопки. Как отметил Шиков, что с момента первого хлопка до прилёта прошло 25 секунд. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлёв позднее умер от полученных ран. Также во время обстрела погиб сопровождавший репортёров офицер Минобороны Дмитрий Кузьмин.

По данным Минобороны, ВСУ удариликассетными боеприпасами. В МИД России заявили, что атака не была случайной — журналисты готовили репортаж о применении Киевом запрещённых средств ведения войны. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить погибшего Ростислава Журавлёва медалью «Доблесть и отвага». Постоянное представительство России при ЮНЕСКО намерено потребовать осуждения убийства журналиста в зоне СВО.