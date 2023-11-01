Донецк, 1 ноября, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Оператор телеканала «Звезда» получил осколочное ранение в результате обстрела Будённовского района Донецка украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале телевизионной компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Оператор, который работает с нашим телеканалом, получил осколочное ранение», — сказано в сообщении.

Имя пострадавшего не называется. Другие сведения о случившемся не приводятся.

Телеканал также проинформировал, что журналисту «Известий» Евгению Быковскому, который также пострадал при обстреле Донецка, требуется операция.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Будённовском районе Донецка под артиллерийский обстрел попали Евгений Быковский и фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин. Журналиста «Известий» направили в городскую больницу.

Оперативные службы Донецка сообщили, что в результате обстрела Будённовского района погибли два человека. Кроме того, в городе произошёл крупный пожар. Согласно предварительной информации, ВСУ попали по цистерне с горюче-смазочными материалами.