Донецк, 31 октября, 2023, 22:11 — ИА Регнум. В результате обстрела Будённовского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погибли два человека. Об этом во вторник, 31 октября, сообщили в оперативных службах региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Два человека погибли», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Вечером 31 октября ВСУ нанесли массированные удары по Будённовскому району города. В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили о восьми выпущенных ракетах из реактивных систем залпового огня, в том числе с кассетной боевой частью.

Как передавало ИА Регнум, в результате артиллерийских обстрелов пострадали фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин и журналист «Известий» Евгений Быковский. По словам Ягодкина, ВСУ целенаправленно за короткий промежуток времени не менее трёх раз ударили по гражданской инфраструктуре.