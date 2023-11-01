Москва, 1 ноября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. В 2023 году в России подготовили свыше 93 тысяч специалистов по новейшему оружию, часть из которых направится в зону проведения спецоперации. Об этом 1 ноября рассказал министр обороны Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания.

Кадр из видео

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Глава Минобороны подчеркнул, что из-за широкого использования в зоне СВО высокотехнологичного вооружения стало необходимо увеличивать количество военных, которые могут его эффективно эксплуатировать с учётом боевого опыта.

«В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов», — сказал он.

Шойгу отметил, что 25 тысяч человек из этого числа подготовили для доукомплектования группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей.

Министр добавил, что итоги экзаменов показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне и начали выполнять служебные обязанности без дополнительной подготовки в войсках.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 1 ноября, Шойгу заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) ВС России способна в течение примерно 20 дней сбить все американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву. Он напомнил, что за октябрь силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.

Британский военный эксперт Джек Уотлинг 26 октября рассказал, что у России есть технологии, которые позволяют ей наблюдать за военными НАТО. По словам эксперта, из-за наличия такого рода технологий украинские войска в ходе конфликта не смогли уберечь своих лучших офицеров.