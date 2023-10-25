Хельсинки, 26 октября, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Россия обладает технологиями, позволяющими наблюдать за войсками НАТО. Об этом сказал британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью финской общественной телерадиокомпании Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По мнению эксперта, конфликт на Украине должен научить НАТО азам современной войны с применением высокотехнологичных средств наблюдения и наведения.

Уотлинг сказал, что армии альянса привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Но на данный момент они не имеют значение, не несут своей функции.

«У врага есть технологии, позволяющие видеть всё, что мы делаем, мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее», — добавил британец.

По его мнению, из-за наличия у России таких передовых систем ВСУ не смогли уберечь своих лучших офицеров. Альянсу нужно подумать над тем, как сохранить опытных кадровых военных в возможном вооруженном конфликте XXI века.

Как сообщало ИА Регнум, бывший глава Белого дома Дональд Трамп на митинге сторонников сделал громкое заявление, что Россия якобы украла у США чертежи «супер-пупер-ракеты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявил, что у РФ есть своя прекрасная ракета.

НАТО нуждается в огромных оружейных запасах или огромных возможностях производства, чтобы оружия хватало для «обеспечения мира и свободы». Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.